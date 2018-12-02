Триумфальную арку в Париже закрыли из-за повреждений во время протестов

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — будет закрыта для посещения туристов 2 декабря из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков во французской столице. Об этом заявил председатель Центра национальных монументов (ЦНМ) Филипп Белаваль.

«ЦНМ приступит к работе, чтобы как можно скорее открыть этот монумент для нации», — написал Белаваль в Twitter, прикрепив к публикации фото раскрашенного красной краской бюста.

Как уточняет ТАСС, участники протестов разбили несколько статуй в помещениях арки и разгромили находящийся внутри музей. Стены монумента вандалы исписали баллончиками с краской.

L'@ArcDeTriomphe restera fermé au public demain. @leCMN se met au travail pour rouvrir au plus vite et rendre ce monument à la # Nation pic.twitter.com/aT0U8T3Xl6 — Philippe Bélaval (@PBelaval) December 1, 2018

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона. В ходе беспорядков 1 декабря пострадали не менее 110 человек.

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.