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Триумфальную арку в Париже закрыли из-за повреждений во время протестов

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Фото: Twitter.com
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Одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — будет закрыта для посещения туристов 2 декабря из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков во французской столице. Об этом заявил председатель Центра национальных монументов (ЦНМ) Филипп Белаваль.

«ЦНМ приступит к работе, чтобы как можно скорее открыть этот монумент для нации», — написал Белаваль в Twitter, прикрепив к публикации фото раскрашенного красной краской бюста.

Как уточняет ТАСС, участники протестов разбили несколько статуй в помещениях арки и разгромили находящийся внутри музей. Стены монумента вандалы исписали баллончиками с краской.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона. В ходе беспорядков 1 декабря пострадали не менее 110 человек

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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