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Число пострадавших во время протестов в Париже возросло до 110 человек

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Не менее 110 человек пострадали во время беспорядков во французской столице, один из протестующих находится в критическом состоянии.

По данным телеканала BFMTV, среди раненых 17 сотрудников полиции. Около 270 человек задержаны.

Ранее 1 декабря появлялась информация о 80 пострадавших, включая 14 стражей порядка, и 255 задержанных. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ. В городе перестали работать семь станций метро.

Также сообщалось, что около 300 человек в желтых жилетах заблокировали въезд к терминалам аэропорта Ниццы. Кроме того, сведения о протестах поступали из Страсбурга на северо-востоке Франции и Нанта на западе страны.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем. В ходе демонстраций пострадали более 400 французов, в том числе 28 представителей власти.

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Акция протеста в Париже проходит на Елисейских Полях. Участники одеты в желтые жилеты — символ акций против повышения цен на топливо. Число демонстрантов по всей Франции достигло 81 тыс. человек, по данным МВД страны
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
В Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в Париже, двое полицейских пострадали
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T130323Z_198445234_RC185B013E70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Участники акций устроили несколько поджогов в Париже
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T133906Z_1420224349_RC1500BD46E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
В результате поджогов пострадала кофейня Paul на Елисейских Полях
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T133603Z_976320227_RC1D62CC5BC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
В центре Парижа демонстранты подожгли автомобиль
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Париж, протесты против повышения цен на топливо
Полиция арестовала 18 участников протестных акций
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T125143Z_886869863_RC12DB4BAB70_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
По всей Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 35 человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T141928Z_889081114_RC127E883C10_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
С 17 ноября в манифестациях приняли участие 244 тыс. человек. 24 ноября в Париже протестуют 8 тыс. человек
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T131529Z_451371_RC1EB1CB27E0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Недовольство протестующих переросло в возмущение политикой президента страны Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T142153Z_2043849883_RC1AA3A3BC60_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
2018-11-24T132118Z_993254373_RC14951C20A0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS
Париж, протесты против повышения цен на топливо
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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