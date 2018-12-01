Число пострадавших во время протестов в Париже возросло до 110 человек

Не менее 110 человек пострадали во время беспорядков во французской столице, один из протестующих находится в критическом состоянии.

По данным телеканала BFMTV, среди раненых 17 сотрудников полиции. Около 270 человек задержаны.

Ранее 1 декабря появлялась информация о 80 пострадавших, включая 14 стражей порядка, и 255 задержанных. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ. В городе перестали работать семь станций метро.

Также сообщалось, что около 300 человек в желтых жилетах заблокировали въезд к терминалам аэропорта Ниццы. Кроме того, сведения о протестах поступали из Страсбурга на северо-востоке Франции и Нанта на западе страны.

Акции против повышения цен на бензин и дизельное топливо начались в стране 17 ноября, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке. Позже их недовольство переросло в возмущение политикой главы государства Эммануэля Макрона, который, по мнению простых жителей, далек от их повседневных проблем. В ходе демонстраций пострадали более 400 французов, в том числе 28 представителей власти.

Во Франции в следующем году планируется повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.