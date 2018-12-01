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Полиция применила газ против протестующих в Париже

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих в центре Парижа «желтых жилетов», два человека были задержаны.

По данным телеканала Sputnik France, гранаты с газом были использованы против манифестантов, которые пытались перекрыть дорожное движение на Елисейских Полях.

Как сообщает телеканала BFM, на Елисейские поля прибыл министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, чтобы призвать митингующих к спокойствию и поддержать полицейских, которые стоят в оцеплении.

С 17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Власти планируют в следующем году повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы. Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

В свою очередь, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что не планирует менять свой курс социально-экономической политики, несмотря на масштабные протесты.

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