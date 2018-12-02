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Макрон попросил премьера принять глав партий и представителей протестующих

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Фото: REUTERS/Thibault Camus
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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуарда Филиппа провести встречу с лидерами политических партий и представителями «желтых жилетов». Об этом сообщило AFP в воскресенье, 2 декабря.

Стороны должны решить вопросы, связанные с кризисом в стране из-за массовых демонстраций противников повышения цен на топливо. Точная дата встречи не сообщается.

Ранее глава политической партии «Народный фронт» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен предложила распустить нижнюю палату республиканского парламента — Национальное собрание. По ее мнению, кабинет министров столкнулся с «кризисом репрезентативности».

Беспорядки против решения французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо начались 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

В планах французского руководства — повышение с 2019 года цен на бензин на 2,9 евроцента и 6,5 евроцента на литр за дизель. За 2018 год стоимость одного литра бензина увеличилась на 23%, дизельного топлива — на 15%.

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