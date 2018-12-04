Этот город в огне: как манифестанты громят Париж

Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее
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Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive
В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины
Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек
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Фото: Getty Images/Chesnot
Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Нынешние акции протеста уже назвали «движением желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце
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Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak
Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года
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