Этот город в огне: как манифестанты громят Париж

Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее