Рейтинг Макрона обвалился до рекордного минимума

Рейтинги одобрения французами деятельности президента страны Эммануэля Макрона и главы французского правительства Эдуара Филиппа достигли минимальных значений. Поддерживают политику исполнительной власти 23% и 26% граждан соответственно.

Такие данные следуют из опроса, проведенного агентством Ifop для издания Paris Match и радиостанции Sud Radio.

Рейтинг Макрона снизился на шесть пунктов по сравнению с ноябрем, а рейтинг французского премьера упал на 10 пунктов и составил 26%. Одновременно получило большую поддержку националистическое «Национальное объединение», возглавляемое соперницей Макрона на президентских выборах Марин Ле Пен: ее рейтинг составил 33%.

Опрос проводился 29–30 ноября, в нем приняли участие 1004 человека в возрасте от 18 лет.

На падение рейтинга ведущих политиков Франции могло повлиять решение французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Оно вызвало массовые протесты, которые проходят по всей стране с 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

Во время массовых беспорядков во Франции погибли не менее трех человек. Во вторник стало известно, что Эдуар Филипп намерен объявить в стране мораторий на рост топливных налогов.