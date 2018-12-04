Власти Франции решили объявить мораторий на рост топливных налогов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен объявить в стране мораторий на рост топливных налогов. Кроме того, скоро будет озвучен еще ряд мер для выхода из кризиса.

Накануне в Елисейском дворце состоялось совещание руководства страны, на котором обсуждались возможные меры, сообщает телеканал BFM TV. При этом власти заявили, что не могут преподнести ответ на требования «желтых жилетов» «на блюде».

Запланированная на 4 декабря встреча Филиппа с лидерами «желтых жилетов» отменена, передает канал. Представитель протестующих Жаклин Моро заявила, что это произошло из-за угроз.

3 декабря в Марселе после митинга «желтых жилетов» скончалась 80-летняя женщина, которой попала в лицо граната со слезоточивым газом. Она не принимала участия в протестах, а находилась дома и подошла к окну, чтобы закрыть ставни. Жертвами беспорядков в Париже стали как минимум три человека.

Беспорядки против решения французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо начались 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

В планах французского руководства — повышение с 2019 года цен на бензин на 2,9 евроцента и 6,5 евроцента на литр за дизель. За 2018 год стоимость одного литра бензина увеличилась на 23%, дизельного топлива — на 15%.