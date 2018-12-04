Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям

Спустя две недели непримиримых протестов в Париже и ряде французских провинций правительство страны все-таки решило пойти на встречу недовольным: во вторник премьер-министр Эдуар Филипп объявил о полугодовом моратории на увеличение цен на топливо. Таким образом, власти Франции взяли тайм-аут, чтобы определиться, как компенсировать издержки населения после топливной реформы, которая вызвала такую бурю негодования. Однако аппетиты "желтых жилетов" растут: они выдвигают новые социальные требования, а наиболее радикальные призывают к отставке правительства и роспуску Национального собрания. «Известия» разбирались, сможет ли полугодовая пауза и рождественские праздники разрядить ситуацию или мир все же станет свидетелем "нового 68-го".

Неслучайное совпадение

Тот факт, что столь массовые акции разворачиваются именно в годовщину протестов 1968 года, которые привели к смене правительства и отставке основателя Пятой республики Шарля де Голля, выглядит более чем символично. Возникает даже вопрос: а не затянули ли французские власти с мораторием на налог? Ведь сегодня протестующие уже значительно расширили свои требования: «желтые жилеты» хотят повысить минимальную зарплату (до 1300 евро) и пенсии, ограничить максимальные оклады цифрой в 15 тысяч евро и разрешить выходить на заслуженный отдых в 60 лет. А также - снизить стоимость жилья, отменить пожизненное содержание для экс-президентов и строже контролировать доходы политиков.

О стихийности движения говорит то, что к протестующим, основную массу которых изначально составляли люди с достатком ниже среднего, подключаются молодые люди. По словам 30-летнего парижанина Батиста, митинги возобновятся уже в следующий уикенд.

Жилетки Желтый жилет — символ и униформа протестного движения Фото: REUTERS/Stephane Mahe

- Мораторий на рост цен на бензин уже не остановит «желтые жилеты». У французов намного больше требований, к толпе присоединяется все большее количество людей, - рассказал он «Известиям». - Самая главная сила – студенты. Уже 188 высших школ закрыты из-за протестов.

Митинги начались во Франции после того, как власти заявили о планах с начала 2019 года повысить налоги на топливо, что увеличило бы цену литра бензина на 2,9 евроцента, а дизельного топлива – на 6,5. Подобный шаг, по мнению властей, мог заставить граждан перейти на более экологичные виды транспорта.

Волна протестов быстро переросла в массовые беспорядки и насилие: демонстранты переворачивали и жгли автомобили, разбивали витрины и банкоматы, разрисовывали здания, в том числе и памятники архитектуры, нападали на стражей порядка, которые отвечали им резиновыми пулями, слезоточивым газом и водяными пушками. Полицейские профсоюзы настаивали на введении чрезвычайного положения, однако этого так и не произошло. В итоге, по данным издания Libération, по всей Франции были задержаны около 1600 человек, более 820 манифестантов и 200 правоохранителей пострадали, а четверо человек погибли.

- Таких протестов мы никогда не видели. В маленьком городке Ле-Пюи-ан-Веле с населением в 18 тысяч человек манифестанты захватили префектуру. Префект спасался через окно, чтобы разъяренные протестующие его не убили, - рассказал «Известиям» 60-летний парижанин Арно. - Атмосфера в стране очень тяжелая. Мы самая налогооблагаемая страна в Европе. Народное недовольство чувствуется во всех провинциях. Местные жители зарабатывают меньше и при этом не могут обходиться без автомобилей. С точки зрения недовольных, борьба с глобальным потеплением стала лишь поводом для повышения налогов.

Жилетки "Желтые жилеты" противостояния с полицией на улицах городов Франции Фото: Global Look Press/Elyxandro Cegarra

По словам собеседника "Известий", протесты могут сыграть на руку ультраправым и крайне левым движениям, чья критика в адрес Эммануэля Макрона «попадает в нерв» французских масс. Тем не менее, правительство, решившее взять паузу, в отставку не уйдет. Единственный, кто может покинуть свой пост, - это глава МВД Кристоф Кастанер, во вторник отчитавшийся перед Национальным собранием о действиях полиции во время митингов.

Для предотвращения протестов, реформе было необходимо так называемое социальное сопровождение, которое компенсировало бы издержки наиболее экономически уязвимых слоев общества, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев.

- Все реформы, которые затрагивают интересы широких масс населения, предполагают выгоды спустя несколько лет, в то время как издержки становятся ощутимы сразу, - пояснил "Известиям" эксперт. - После того, как движение "желтых жилетов" обрело общенациональный масштаб, исполнительная власть говорит в том числе и о гибком косвенном налоге на топливо с учетом мировых цен на энергоресурсы.

01_Paris_GettyImages-1067259954 Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie 02_Paris_GettyImages-1067267886 В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive 03_Paris_GettyImages-1067244408 По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra 04_Paris_20181201_gaf_u55_191 По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer 05_Paris_2018-12-01T174058Z_334151742_RC125EE8FD00_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей Фото: REUTERS/Stephane Mahe 06_Paris_GettyImages-1067395810 Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство» Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa 07_Paris_2018-12-01T133850Z_199880973_RC1D2BFCB130_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек Фото: REUTERS/Stephane Mahe 08_Paris_GettyImages-1075904316 Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией Фото: Getty Images/Chesnot 09_Paris_2018-12-02T101945Z_1972340437_RC1BC45A2CC0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP Нынешние акции протеста уже назвали «движением желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста Фото: REUTERS/Stephane Mahe 10_Paris_2018-12-02T093942Z_1406244704_RC1A42DE60C0_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних Фото: REUTERS/Benoit Tessier 11_Paris_2018-12-02T100623Z_547839771_RC1BDAD4BD50_RTRMADP_3_FRANCE-PROTESTS-CLEANUP На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце Фото: REUTERS/Stephane Mahe 12_Paris_RIAN_5718873 На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова 13_Paris_GettyImages-1067599116 Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak

Растущее негодование

С самого начала Эммануэль Макрон позиционировал себя как жесткого и принципиального реформатора, который намерен стремительно и динамично модифицировать системы образования и трудовых отношений, железные дороги, судопроизводство, а также пенсионное и миграционное законодательство.

Большинству французов, которые воспринимают Макрона как «президента для богатых», эти изменения показались непонятными и несправедливыми. В свой первый президентский срок лидер Пятой республики столкнулся с массовыми протестами, концентрация которых за полтора года кажется удивительно высокой даже по французским меркам.

Жилетки Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре) во время посещения района погромов у Триумфальной арке в Париже Фото: REUTERS/Thibault Camus

Первая волна недовольства захлестнула Париж в сентябре 2017 года. Тогда на площадь Республики людей вывел лидер оппозиционной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Причиной негодования тогда стали изменения трудового законодательства, имевшие целью снизить показатели безработицы и сделать рынок труда гибче, облегчив отношения нанимателя и работника. Пунктами, спровоцировавшими протесты, стали упрощенная процедура увольнения работника и снижение роли профсоюзов при заключении трудовых контрактов.

Новый толчок развитию протестного движения при Макроне дала реформа железных дорог. Монополистом железнодорожных перевозок во Франции является госкорпорация SNCF. С годами качество предоставляемых ей услуг падало, убытки росли, пассажиры раздражались, а работники SNCF пользовались льготами в виде раннего выхода на пенсию и доплат за вредность. Реформа отменяла все привелегии для железнодорожников, превращала компанию из госкорпорации в акционерное общество и лишала ее монополии. Традиционно мощные во Франции профсоюзы в марте 2018 года начали забастовки, парализовав движение поездов. Однако к июлю протест сдулся – напоминанием о нем остались лишь убытки в размере более 300 млн евро.

Революционные последствия

Тем не менее, эксперты считают, что говорить о мощных последствиях акций протеста на данном этапе не стоит. В то время, как лидер оппозиционной «Непокоренной Франции» называет эти события едва ли не новой революцией, в Сенате к таким утверждениям относятся довольно осторожно. Как рассказал «Известиям» вице-председатель комиссии Сената по европейским делам Филипп Боннкаррэр, с государственным переворотом нынешняя ситуация имеет мало общего.

- Это признак сложностей во французском обществе, но - никакая не революция, - заявил «Известиям» политик.

С такой точкой зрения солидарен и Андрей Кудрявцев. По его словам, разрядить обстановку поможет не только введение моратория, но и грядущие рождественские праздники.

Жилетки Акция "желтых жилетов" против повышения цен на топливо в Париже Фото: TASS/Yann Bohac

Сейчас сложно предугадать, как будут развиваться события, поскольку решающую роль сыграют именно следующие несколько дней, считает глава комисси Сената по экономическим делам Софи Прима.

- Правительство дало «желтым жилетам» слишком много времени, чтобы они смогли окрепнуть, а потому остановить их сейчас будет очень сложно, - сказала «Известиям» сенатор. - Главная проблема в том, что это движение распространилось по всей стране - вплоть до маленьких деревень, где подобное насилие обычно не приемлют.

По мнению политика, все, что сейчас необходимо Франции - это твердая рука и железный общественный порядок.