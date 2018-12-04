Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям
Спустя две недели непримиримых протестов в Париже и ряде французских провинций правительство страны все-таки решило пойти на встречу недовольным: во вторник премьер-министр Эдуар Филипп объявил о полугодовом моратории на увеличение цен на топливо. Таким образом, власти Франции взяли тайм-аут, чтобы определиться, как компенсировать издержки населения после топливной реформы, которая вызвала такую бурю негодования. Однако аппетиты "желтых жилетов" растут: они выдвигают новые социальные требования, а наиболее радикальные призывают к отставке правительства и роспуску Национального собрания. «Известия» разбирались, сможет ли полугодовая пауза и рождественские праздники разрядить ситуацию или мир все же станет свидетелем "нового 68-го".
Неслучайное совпадение
Тот факт, что столь массовые акции разворачиваются именно в годовщину протестов 1968 года, которые привели к смене правительства и отставке основателя Пятой республики Шарля де Голля, выглядит более чем символично. Возникает даже вопрос: а не затянули ли французские власти с мораторием на налог? Ведь сегодня протестующие уже значительно расширили свои требования: «желтые жилеты» хотят повысить минимальную зарплату (до 1300 евро) и пенсии, ограничить максимальные оклады цифрой в 15 тысяч евро и разрешить выходить на заслуженный отдых в 60 лет. А также - снизить стоимость жилья, отменить пожизненное содержание для экс-президентов и строже контролировать доходы политиков.
О стихийности движения говорит то, что к протестующим, основную массу которых изначально составляли люди с достатком ниже среднего, подключаются молодые люди. По словам 30-летнего парижанина Батиста, митинги возобновятся уже в следующий уикенд.
Желтый жилет — символ и униформа протестного движения
- Мораторий на рост цен на бензин уже не остановит «желтые жилеты». У французов намного больше требований, к толпе присоединяется все большее количество людей, - рассказал он «Известиям». - Самая главная сила – студенты. Уже 188 высших школ закрыты из-за протестов.
Митинги начались во Франции после того, как власти заявили о планах с начала 2019 года повысить налоги на топливо, что увеличило бы цену литра бензина на 2,9 евроцента, а дизельного топлива – на 6,5. Подобный шаг, по мнению властей, мог заставить граждан перейти на более экологичные виды транспорта.
Волна протестов быстро переросла в массовые беспорядки и насилие: демонстранты переворачивали и жгли автомобили, разбивали витрины и банкоматы, разрисовывали здания, в том числе и памятники архитектуры, нападали на стражей порядка, которые отвечали им резиновыми пулями, слезоточивым газом и водяными пушками. Полицейские профсоюзы настаивали на введении чрезвычайного положения, однако этого так и не произошло. В итоге, по данным издания Libération, по всей Франции были задержаны около 1600 человек, более 820 манифестантов и 200 правоохранителей пострадали, а четверо человек погибли.
- Таких протестов мы никогда не видели. В маленьком городке Ле-Пюи-ан-Веле с населением в 18 тысяч человек манифестанты захватили префектуру. Префект спасался через окно, чтобы разъяренные протестующие его не убили, - рассказал «Известиям» 60-летний парижанин Арно. - Атмосфера в стране очень тяжелая. Мы самая налогооблагаемая страна в Европе. Народное недовольство чувствуется во всех провинциях. Местные жители зарабатывают меньше и при этом не могут обходиться без автомобилей. С точки зрения недовольных, борьба с глобальным потеплением стала лишь поводом для повышения налогов.
"Желтые жилеты" противостояния с полицией на улицах городов Франции
По словам собеседника "Известий", протесты могут сыграть на руку ультраправым и крайне левым движениям, чья критика в адрес Эммануэля Макрона «попадает в нерв» французских масс. Тем не менее, правительство, решившее взять паузу, в отставку не уйдет. Единственный, кто может покинуть свой пост, - это глава МВД Кристоф Кастанер, во вторник отчитавшийся перед Национальным собранием о действиях полиции во время митингов.
Для предотвращения протестов, реформе было необходимо так называемое социальное сопровождение, которое компенсировало бы издержки наиболее экономически уязвимых слоев общества, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев.
- Все реформы, которые затрагивают интересы широких масс населения, предполагают выгоды спустя несколько лет, в то время как издержки становятся ощутимы сразу, - пояснил "Известиям" эксперт. - После того, как движение "желтых жилетов" обрело общенациональный масштаб, исполнительная власть говорит в том числе и о гибком косвенном налоге на топливо с учетом мировых цен на энергоресурсы.
Растущее негодование
С самого начала Эммануэль Макрон позиционировал себя как жесткого и принципиального реформатора, который намерен стремительно и динамично модифицировать системы образования и трудовых отношений, железные дороги, судопроизводство, а также пенсионное и миграционное законодательство.
Большинству французов, которые воспринимают Макрона как «президента для богатых», эти изменения показались непонятными и несправедливыми. В свой первый президентский срок лидер Пятой республики столкнулся с массовыми протестами, концентрация которых за полтора года кажется удивительно высокой даже по французским меркам.
Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре) во время посещения района погромов у Триумфальной арке в Париже
Первая волна недовольства захлестнула Париж в сентябре 2017 года. Тогда на площадь Республики людей вывел лидер оппозиционной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Причиной негодования тогда стали изменения трудового законодательства, имевшие целью снизить показатели безработицы и сделать рынок труда гибче, облегчив отношения нанимателя и работника. Пунктами, спровоцировавшими протесты, стали упрощенная процедура увольнения работника и снижение роли профсоюзов при заключении трудовых контрактов.
Новый толчок развитию протестного движения при Макроне дала реформа железных дорог. Монополистом железнодорожных перевозок во Франции является госкорпорация SNCF. С годами качество предоставляемых ей услуг падало, убытки росли, пассажиры раздражались, а работники SNCF пользовались льготами в виде раннего выхода на пенсию и доплат за вредность. Реформа отменяла все привелегии для железнодорожников, превращала компанию из госкорпорации в акционерное общество и лишала ее монополии. Традиционно мощные во Франции профсоюзы в марте 2018 года начали забастовки, парализовав движение поездов. Однако к июлю протест сдулся – напоминанием о нем остались лишь убытки в размере более 300 млн евро.
Революционные последствия
Тем не менее, эксперты считают, что говорить о мощных последствиях акций протеста на данном этапе не стоит. В то время, как лидер оппозиционной «Непокоренной Франции» называет эти события едва ли не новой революцией, в Сенате к таким утверждениям относятся довольно осторожно. Как рассказал «Известиям» вице-председатель комиссии Сената по европейским делам Филипп Боннкаррэр, с государственным переворотом нынешняя ситуация имеет мало общего.
- Это признак сложностей во французском обществе, но - никакая не революция, - заявил «Известиям» политик.
С такой точкой зрения солидарен и Андрей Кудрявцев. По его словам, разрядить обстановку поможет не только введение моратория, но и грядущие рождественские праздники.
Акция "желтых жилетов" против повышения цен на топливо в Париже
Сейчас сложно предугадать, как будут развиваться события, поскольку решающую роль сыграют именно следующие несколько дней, считает глава комисси Сената по экономическим делам Софи Прима.
- Правительство дало «желтым жилетам» слишком много времени, чтобы они смогли окрепнуть, а потому остановить их сейчас будет очень сложно, - сказала «Известиям» сенатор. - Главная проблема в том, что это движение распространилось по всей стране - вплоть до маленьких деревень, где подобное насилие обычно не приемлют.
По мнению политика, все, что сейчас необходимо Франции - это твердая рука и железный общественный порядок.