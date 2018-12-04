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Песков не увидел во французских протестах влияние США

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Кремль не видит американского влияния на возникновение беспорядков во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, согласен ли он с версией о том, что протесты спровоцировали американцы, недовольные позицией президента Франции Эммануэля Макрона по общеевропейской армии, Песков ответил: «Да нет, я бы не сказал».

«Для нас важно, чтобы эти беспорядки не привели к человеческим жертвам, к ранению кого-то, особенно граждан РФ. А в остальном это абсолютно внутреннее дело Франции», — подчеркнул он.

Решение французского правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо вызвало массовые протесты. Акции проходят по всей стране с 17 ноября. Движение получило название «желтые жилеты» в честь обязательного атрибута водителей — желтой светоотражающей накидки. Позже протесты приняли антиправительственный характер.

Во время массовых беспорядков во Франции погибли не менее трех человек. Во вторник стало известно, что премьер-министр страны Эдуар Филипп намерен объявить в стране мораторий на рост топливных налогов. Запланированная встреча главы правительства с активистами была отменена из-за угроз, полученных представителями «желтых жилетов».

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