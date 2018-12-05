Мораторий на повышение топливных налогов одобрили во Франции

Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства, касающиеся введения моратория на налоги в топливной сфере.

Голосование состоялось после обсуждения депутатами доклада премьер-министра страны Эдуара Филиппа 5 декабря. За принятие пакета налоговых мер выступили 358 парламентариев, против — 194, передает ТАСС.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента поддержали введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ, а также отменили повышения стоимости технического осмотра автомобилей.

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране 4 декабря.

Массовые протесты начались во Франции после решения правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Движение получило название «желтые жилеты» в честь неотъемлемого атрибута французских водителей — желтого светоотражающего жилета.

Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек. Демонстранты громили витрины магазинов, строили баррикады, поджигали машины, а также закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями. В МВД сообщили, что по всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибло не менее трех человек.