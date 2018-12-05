Прямой эфир

Трамп связал протесты во Франции с соглашением о климате

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате. По его словам, масштабные демонстрации из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из соглашения.

Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям
Французское правительство наложило мораторий на топливные налоги, однако аппетиты манифестантов растут

«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», — приводит слова Трампа в Twitter «Газета.ру».

Он добавил, что «американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах». Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

Массовые протесты начались во Франции после решения правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Оно было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду.

Вопрос глобального потепления — один из самый спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков не увидел во французских протестах влияние США
Ле Пен поделилась способом прекратить протесты во Франции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017