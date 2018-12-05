Трамп связал протесты во Франции с соглашением о климате

Президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате. По его словам, масштабные демонстрации из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из соглашения.

«Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире», — приводит слова Трампа в Twitter «Газета.ру».

Он добавил, что «американские налогоплательщики и рабочие не должны платить за очистку загрязнений в других странах». Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.

Массовые протесты начались во Франции после решения правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Оно было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду.

Вопрос глобального потепления — один из самый спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.