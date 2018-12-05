Прямой эфир

Прокуратура Парижа обвинила 13 протестующих в разграблении Триумфальной арки

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парижская прокуратура выдвинула обвинения 13 подозреваемым в разграблении музея Триумфальной арки во время протестов «желтых жилетов». Об этом написала газета Le Figaro в среду, 5 декабря.

Сообщается, что 4 декабря прокуратура начала судебное расследование по факту грабежа музея, несанкционированного вторжения на исторический объект, участия группы лиц в нанесении ущерба сооружениям, их разрушении, а также по факту кражи и хранения краденого.

Трех человек поместили в предварительное заключение. Оставшиеся десять человек находятся под судебным контролем.

Огни Парижа: «желтые жилеты» выдвигают новые требования властям
Французское правительство наложило мораторий на топливные налоги, однако аппетиты манифестантов растут

«Расследования по выявлению лиц, совершивших эти преступления, теперь будут продолжаться в контексте этой судебной информации», — цитирует издание парижского прокурора.

Массовые протесты начались во Франции после решения правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. Движение получило название «желтые жилеты» в честь неотъемлемого атрибута французских водителей — желтого светоотражающего жилета.

Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек. Демонстранты громили витрины магазинов, строили баррикады, поджигали машины, а также закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями. В МВД сообщили, что по всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибло не менее трех человек.

4 декабря власти Франции ввели мораторий на введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что никакие налоги не стоят раскола в обществе.

В то же время представители движения назвали принятые меры недостаточными. «Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо», — цитируют «РИА Новости» Бенжамена Коши. Многие СМИ называют его одним из официальных представителей протестующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп связал протесты во Франции с соглашением о климате
Рейтинг Макрона обвалился до рекордного минимума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017