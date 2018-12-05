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Французский премьер рассказал о возможной отмене повышения налогов

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Правительство Франции может отказаться от повышения налогов в случае, если оно не сможет за полгода найти удовлетворяющее требования протестного движения «желтых жилетов» решение. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в среду, 5 декабря.

«Если мы не найдем хорошие решения за шесть месяцев, эти налоги не будут вводиться», — цитирует Филиппа ТАСС.

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Ранее французские власти объявили о приостановке введения новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо по всей стране на шесть месяцев. Решение было принято на фоне массовых протестов, охвативших всю Францию. Движение получило название «желтые жилеты» в честь неотъемлемого атрибута французских водителей — желтого светоотражающего жилета.

Правительство Франции планирует повысить налоги на топливо в целях борьбы с загрязнением атмосферы в 2019 году. Цены на бензин во Франции с 1 января должны были вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

Во время акции в Париже полиция задержала не менее 255 человек. Демонстранты громили витрины магазинов, строили баррикады, поджигали машины, а также закидывали сотрудников правоохранительных органов камнями. В МВД сообщили, что по всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек. В ходе акций погибло не менее трех человек.

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