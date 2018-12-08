Корреспондент «РИА Новости» пострадала во время протестов в Париже

Корреспондент «РИА Новости» Виктория Иванова пострадала во время распыления силовиками слезоточивого газа против демонстрантов в Париже.

По словам журналистки, сейчас она находится в безопасности, ее жизни ничего не угрожает.

«Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа», — приводит ее слова агентство.

На авеню Морсо, прилегающей к Елисейским полям, полиция применила также водометы против митингующих, которые начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

Gilets jaunes à Paris: la situation se tend au niveau des Champs-Élysées pic.twitter.com/E8rfmK8MrC — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2018

Несколькими часами ранее сообщалось, что правоохранители применили газ для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить лично с президентом Эммануэлем Макроном. Согласно последним данным, в ходе акции протеста в Париже полиция задержала 575 человек, из которых 361 арестованы.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.