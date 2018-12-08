В ходе протестов в Париже пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали, в том числе трое полицейских, в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже, сообщает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным телеканала, свыше 30 тыс. человек вышли на митинги по всей Франции в субботу, 8 декабря, из них не менее 8 тыс. в столице. Число задержанных активистов во второй половине дня в общей сложности составляло 700 человек.

Несколькими часами ранее, сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить с президентом республики Эммануэлем Макроном. Власти стянули в Париж дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника. Всего по городу мобилизовано около 8 тыс. человек личного состава.

Des casseurs sont présents sur l'avenue Marceau et font face aux forces de l’ordre pic.twitter.com/RdwNQn1uSA — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2018

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.