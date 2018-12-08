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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Парижская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые попытались прорваться к Елисейскому дворцу, чтобы поговорить лично с президентом Эммануэлем Макроном, сообщает Associated Press.

По данным агентства, группа из нескольких сотен человек пыталась пройти по проспекту Елисейских Полей, а затем преодолеть боковые баррикады, но силовики преградили им дорогу. В настоящий момент основные события развернулись у площади Звезды — Шарля де Голля.

Вместе с тем отмечается, что большинство участников акции «желтых жилетов» пока ведут себя спокойно. Признаков беспорядков и мародерства пока не наблюдается.

Перед началом митинга в субботу, 8 декабря, полиция и жандармерия провели задержания. По последним данным, в отделения был доставлен 481 человек, из них не менее 200 арестованы. Ранее сообщалось о 278 задержанных.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки Макрона и правительства.

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