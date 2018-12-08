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Суд в США не возобновил действие указа Трампа об отказе в убежище нелегалам

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Апелляционный суд в США отказал американской администрации в просьбе возобновить действие указа президента Дональда Трампа, который предписывает отказывать в убежище мигрантам, нелегально пересекающим границу страны.

Рассмотрев апелляцию после того, как в октябре указ был заблокирован, суд пришел к выводу, что он может противоречить американским законам. Иск в нижестоящий суд в Сан-Франциско от Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав будет снова рассмотрен. До окончания процесса действие указа приостановлено, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

8 ноября стало известно о планах президента США Дональда Трампа подписать директиву по модернизации системы предоставления убежища в стране. На данный момент любой иностранец, находящийся на территории страны, может подать прошение об убежище в течение года после приезда. Теперь власти США намерены требовать, чтобы просители подавали заявление в пункте пропуска через границу.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки движется к границе Соединенных Штатов с октября. 22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил военнослужащим на границе с Мексикой открывать огонь на поражение по нелегалам при необходимости.

25 ноября около 500 беженцев попытались прорваться через границу в районе мексиканской Тихуаны. Американские военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули.

5 декабря Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой позволит сэкономить миллиарды долларов, а также сократить поток поступающих в США наркотиков.

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