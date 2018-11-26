СМИ сообщили об уходе личного помощника Трампа из Белого дома

Личный помощник президента США Дональда Трампа Джордан Карем намерен покинуть свой пост в начале 2019 года. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Bloomberg.

«Он был со мной с самого начала, и я ценю его преданность и приверженность моей администрации», — цитирует агентство американского лидера.

18 ноября Трамп заявил о планах сменить нескольких высокопоставленных сотрудников своей администрации. Президент допустил отставку министра внутренней безопасности страны Кирстен Нильсен и отказался повторить прежде высказанные заявления, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своей должности до 2020 года.