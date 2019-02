СМИ связали отказ Науэрт от должности постпреда при ООН с визой няни

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постпреда США при ООН из-за няни, у которой нет рабочей визы.

О снятии кандидатуры Науэрт сообщил Госдеп. В заявлении указано, что данное решение она приняла ради семьи.

«Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда», — отметила глава пресс-службы ведомства.

По данным газеты The New York Times, Науэрт сняла кандидатуру из-за няни своих детей, которая «находилась в США законно, но не имела надлежащей рабочей визы». В то же время журналисты The Washington Post сообщают о незаконном пребывании женщины в стране.

7 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Он отметил, что официальный представитель Госдепа является «очень талантливой, очень умной и очень быстрой». Кандидатуру постпреда должен был утвердить сенат.

Науэрт, в свою очередь, заявила, что с нетерпением ждет начала работы и ожидает возможности «продвигать интересы американского народа».

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.