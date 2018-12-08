Науэрт поделилась ожиданиями от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что с нетерпением ждет начала работы в качестве постпреда страны при ООН.

На своей странице в Twitter Науэрт поблагодарила госсекретаря Майка Помпео за поддержку.

«Госсекретарь Помпео, для меня честь работать в вашей команде вместе с коллегами из Госдепартамента. Путь, который я прошла вместе с вами, подчеркивает важность лидерства США на мировой арене», — написала она.

Науэрт добавила, что ожидает возможности «продвигать интересы американского народа в представительстве США при ООН.

7 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Он отметил, что официальный представитель Госдепа является «очень талантливой, очень умной и очень быстрой». Кандидатуру постпреда должен утвердить сенат.