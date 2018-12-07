Трамп предложил назначить Науэрт постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что выдвинет заместителя госсекретаря и официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает телеканал CBS.

Американский лидер при этом назвал Науэрт «очень талантливой, очень умной и очень быстрой».

Нынешняя постпред США при ООН Никки Хейли в октябре объявила о намерении уйти в отставку, она покинет свой пост в конце 2018 года.

Постоянный представитель при ООН в ранге министра входит в кабинет США, который возглавляет сам президент. Кандидатуру постпреда утверждает американский сенат.