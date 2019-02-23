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Экс-сотрудник ЦРУ объяснил решение Ким Чен Ына о денуклеаризации КНДР

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Бывший директор американского центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким рассказал, почему северокорейский лидер Ким Чен Ын решился на денуклеаризацию. Об этом 23 февраля сообщает ТАСС.

По его словам, во время беседы с госсекретарем США Майком Помпео лидер КНДР отметил, что намерен сделать это ради своих детей. Как отметил Ким, Ким Чен Ын не хочет, чтоб дети «носили ядерное оружие в сумке» ради мирной жизни.

По данным СМИ, у Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу двое детей: первый ребенок родился осенью-зимой 2010 года или зимой 2011 года, второй — в конце декабря 2012 года.

21 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут снять санкции с КНДР, если увидят ответные шаги со стороны азиатского государства. По его словам, у Северной Кореи огромный экономический потенциал из-за ее местоположения.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Первый их саммит состоялся в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров главы государств подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

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