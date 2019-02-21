Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности снять санкции с КНДР, но при определенных условиях. Об этом 20 февраля сообщило агентство ТАСС.

По словам Трампа, ограничения снимут, если увидят ответные шаги со стороны Северной Кореи. Он добавил, что у КНДР огромный экономический потенциал из-за ее местоположения.

Первая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.