Небензя указал на необходимость частичного снятия санкций с КНДР

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил 20 февраля, что Россия выступает за частичное снятие санкций с КНДР, которое будет способствовать денуклеаризации полуострова.

«Мы считаем необходимым поощрять гуманитарные доставки в Северную Корею, мы считаем уместным экономическое поощрение, а это может потребовать хотя бы частичного снятия санкций», — цитирует дипломата ТАСС.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова до тех пор, пока там не проводятся ядерные и ракетные испытания.

6 февраля стало известно, что американского лидер собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.