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Захарова пожелала успеха новому саммиту Трампа и Ким Чен Ына

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия желает американскому и северокорейскому лидерам Дональду Трмпу и Ким Чен Ыну успеха на новой встрече во Вьетнаме. Об этом в пятницу, 22 февраля, в ходе брифинга заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Желаем, безусловно, реализации того, о чем было сказано, в частности, американской стороной, а именно — урегулирование ситуации», — цитирует Захарову «РИА Новости».

21 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут снять санкции с КНДР, если увидят ответные шаги со стороны азиатского государства. По его словам, у Северной Кореи огромный экономический потенциал из-за ее местоположения.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Первый их саммит состоялся в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров главы государств подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

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