Захарова заподозрила Лондон в отсутствии данных по «делу Скрипалей»

Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по «делу Скрипалей», заявила в пятницу, 22 февраля, во время брифинга официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной… хотя бы официальной информации по «делу Скрипалей» британская сторона… не предоставила», — сообщила дипломат.

По ее мнению, причина этого заключается в том, что Лондону либо есть, что скрывать, либо попросту нет свидетельств того, в чем Москву обвиняют, передает «РИА Новости».

20 февраля посольство России в Великобритании сообщило, что не может однозначно сказать, живы ли пострадавшие при отравлении в 2018 году в английском городе Солсбери экс-офицер ГРУ, британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам дипломатов, представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам.

19 февраля стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в российскую полицию с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими. 18 февраля племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль заявила, что ее дяди «давно нет в живых». Лондонские правоохранители, комментируя ситуацию, сказали, что официального уведомления от России о признании Скрипалей пропавшими без вести они не получали.

Сергей и Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования.