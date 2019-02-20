Лондон не получал уведомлений о признании Скрипалей без вести пропавшими

Скотленд-Ярд не получал официального уведомления от России о том, что экс-офицер ГРУ (Главного разведуправления), британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные весной 2018 года в английском Солсбери, признаны без вести пропавшими.

«Мы не получили никакого официального уведомления о том, что они (Скрипали. — Ред.) были объявлены пропавшими без вести. Мы не готовы более обсуждать этот вопрос», — сообщил агентству «РИА Новости» представитель лондонской полиции в среду, 20 февраля.

19 февраля стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими. 18 февраля племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль заявила, что ее дяди «давно нет в живых».

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. Медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления.

Скрипали были обнаружены без сознания в английском Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования.