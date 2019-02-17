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СМИ узнали об ухудшении здоровья Скрипаля

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Фото: Global Look Press
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Ухудшилось состояние здоровья британского агента, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в Солсбери. Об этом стало известно газете Sunday Times от источника в разведке.

Сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от последствий отравления. 

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По мнению научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера, само отравляющее вещество, скорее всего, распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным. 

Как подтвердил источник в полиции, британский агент продолжит получать медпомощь еще «некоторое время».

«По сравнению с Юлией, которая была молода и здорова, когда ее отравили, Сергей был не в лучшей форме», — отметил собеседник издания. 

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике, а видеообращение его дочери вызвало у общественности немало вопросов.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было.

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