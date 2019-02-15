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Создатель «Новичка» связал листовки о педофилии с заявлениями по Скрипалям

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Фото: facebook.com/Владимир Углев
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Российский химик Владимир Углев, который является одним из создателей семейства нервно-паралитических веществ «Новичок», связал появление анонимных листовок о педофилии со своими выступлениями по «делу Скрипалей». Об этом он рассказал агентству «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.

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«Я связываю это со своими выступлениями по поводу Скрипалей. Но, думаю, это была единичная акция, и те, кто ее устроил, не будут продолжать», — рассказал ученый, уточнив, что не намерен подавать жалобу на клевету в полицию.

При этом источник агентства в правоохранительных службах рассказал, что полиция в Анапе, где проживает химик, проверяет информацию о провокациях в отношении Углева.

Ранее в этот же день РБК сообщил, что сотрудники полицейского отдела по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних провели осмотр в квартире ученого. Кроме того, полицейские сняли у него отпечатки пальцев. По словам Углева, связано это с тем, что в районе, где он проживает, неизвестные развесили несколько листовок, в которых утверждается, что он якобы педофил.

Экс-научный сотрудник Вольского филиала Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) Владимир Углев ранее неоднократно сотрудничал со средствами массовой информации, давая комментарии по делу об отравлении в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Нападение было совершено 4 марта прошлого года якобы с применением «Новичка». 

Углев заявил в интервью Би-би-си, что доказать виновность России в этом преступлении практически невозможно. Он не исключил при этом, что при отравлении Скрипалей могли быть использованы именно образцы вещества, с которыми в свое время работал он сам.

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