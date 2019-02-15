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Создатель «Новичка» сообщил о проверке полиции из-за листовок о педофиле

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Фото: vk.com
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Сотрудники полицейского отдела по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних провели осмотр в квартире российского химика Владимира Углева, который является одним из создателей семейства нервно-паралитических веществ «Новичок». Об этом ученый рассказал в интервью РБК в пятницу, 15 декабря.

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В районе Анапы, где проживает Углев, неизвестные развесили несколько листовок.

«В объявлении сказано, что я педофил. Меня посетили сотрудники полиции, чтобы удостовериться, педофил я или нет: осмотрели квартиру, компьютер, планшет, телефон», — сообщил ученый.

15 февраля полицейские сняли у него отпечатки пальцев. На вопрос, имели ли сотрудники правоохранительных служб постановление на осмотр вещей, химик ответил, что сам не стал препятствовать обыску.

25 апреля прошлого года сообщалось, что Углева сбила машина. По мнению ученого, инцидент оказался случайностью. Его госпитализировали и провели необходимые обследования.

Экс-научный сотрудник Вольского филиала Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) Владимир Углев ранее неоднократно сотрудничал со средствами массовой информации, давая комментарии по делу об отравлении в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Нападение было совершено 4 марта прошлого года якобы с применением «Новичка».

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