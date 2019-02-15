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В Кремле отреагировали на появление третьего подозреваемого в «деле Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Кремль не изменил свою позицию по поводу публикаций о подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери после того, как СМИ назвали имя еще одного человека, якобы связанного с этим инцидентом. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Кремль комментирует эту информацию. — Ред.) точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним», — сказал он.

О третьем подозреваемом по «делу Скрипалей» сообщалось 7 февраля этого года. По данным газеты The Daily Telegraph, «российским агентам» Александру Петрову и Руслану Боширову помогал некий Сергей Федотов.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы.

В покушении на отца и дочь британские власти бездоказательно обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ.

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