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Племянница Скрипаля вновь заявила о смерти дяди

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Племянница отравленного весной 2018 года в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее родственника давно нет в живых. При этом она отметила, что следить за состоянием его здоровья может только по сообщениям в СМИ.

«Мне лично никто о его состоянии не докладывает. Но об этом говорилось уже давно. Ну нет (Сергея, — Ред.) Скрипаля в живых. Скоро год — 4 марта. И вот 6 марта вам предоставят урну с прахом и скажут: Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали», — цитирует ее 18 февраля «РИА Новости».

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Ранее Виктория Скрипаль уже несколько раз утверждала, что ее дяди, скорее всего, нет в живых.

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от якобы последствий отравления.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике, а видеообращение его дочери вызвало у общественности немало вопросов.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было.

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