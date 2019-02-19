Мать Сергея Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать экс-офицера ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля, отравленного весной 2018 года вместе с дочерью Юлией в английском Солсбери, обратилась в полицию с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими. Об этом 19 февраля рассказала племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль.

«По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны (мать Сергея Скрипаля. — Ред.) с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (в Москве. — Ред.)», — цитирует ее ТАСС.

В соответствии со ст. 45 Гражданского кодекса России, суд может объявить умершим гражданина, который пропал без вести более шести месяцев назад при обстоятельствах, угрожавших смертью. В этом случае родственники получат право на наследование его собственности.

18 февраля Виктория Скрипаль заявила, что ее дяди «давно нет в живых». При этом она отметила, что следить за состоянием его здоровья может только по сообщениям в СМИ.

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от якобы последствий отравления.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике, а видеообращение его дочери вызвало у общественности немало вопросов.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было. Москва не раз опровергала данные.