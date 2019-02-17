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Посольство РФ назвало провокацией инцидент с российским флагом в Солсбери

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Фото: TASS/Zuma/ZEUS
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Появление российского флага на соборе в Солсбери является «добротной провокацией» и очередной попыткой ассоциировать Россию с событиями марта прошлого года, заявили в российском диппредставительстве.

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В дипмиссии подчеркнули, что не располагают никакой официальной информаций по поводу инцидента.

«Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация», — приводит ТАСС заявление дипломатов.

Российский флаг появился на строительных лесах у стен собора Девы Марии в британском городе Солсбери 17 февраля. Предположительно, ночью его вывесил неизвестный активист. Сейчас флаг снят.

4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушении на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было.

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