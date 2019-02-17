Российский флаг на соборе в Солсбери стал поводом для обсуждений в Сети

Российский флаг появился на строительных лесах у стен собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Об этом утром 17 февраля сообщает местная радиостанция Spire FM.

Фотография, появившись в Twitter, вызвала волну обсуждений.

«Какой хитрый трюк», — написал пользователь @drndrb.

«Русские не такие дикие и страшные, как внушает ваша пропаганда», — комментирует @Andrey_Ld.

«Почему вы не можете рассматривать это как жест дружбы между русскими и англичанами?», — вопрошает @realhaik.

Ситуацию прокомментировал и депутат британского парламента избирательного округа Солсбери. Он назвал инцидент «глупой выходкой, высмеивающей серьезные события», которые произошли в городе.

Сейчас флаг уже снят. Предположительно, ночью его вывесил неизвестный активист, залезший на леса.

4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушении на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было.