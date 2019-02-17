Осужденный за шпионаж в пользу РФ сотрудник минобороны Эстонии подал в суд

Бывший начальник отдела безопасности и советник министерства обороны Эстонии Херман Симм подал в административный суд на министра юстиции Урмаса Рейнсалу.

Как сообщил портал DELFI, в иске содержится просьба отменить указание министра, который аннулировал решение Тартуской тюрьмы облегчить условия содержания Симма.

Предполагалось, что заключенный будет перемещен из закрытого отделения в тюрьму открытого типа, где днем можно свободно перемещаться и где режим менее жесткий.

До 1 марта минюст должен представить суду ответ на жалобу Симма. Административный суд имеет полномочия, которые позволяют отменить распоряжение главы ведомства.

Глава минюста мотивировал свое решение тем, что госизмена — чрезвычайно серьезное преступление, поэтому наказание за него должно служить предостережением для других.

Симм был задержан в сентябре 2008 года за передачу внутриведомственной информации представителям третьих стран. В 2009 году его осудили на 12,5 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу РФ.

12 февраля стало известно, что полиция безопасности Эстонии (КаПО) засекретила на 50 лет личные дела бывшего военнослужащего Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина, осужденных за государственную измену.

В сентябре 2018 года сообщалось, что 38-летний майор Метсавас и его 65-летний отец подозреваются в сотрудничестве с ГРУ. Граждане были задержаны и арестованы, а позднее обвинены в государственной измене и шпионаже. Известно, что мужчины получили эстонское гражданство в 1990 году.