В Эстонии арестовали двух «российских шпионов»

Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал двух человек по подозрению в государственной измене в пользу России.

Подозреваемые — офицер главного штаба Сил обороны майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин.

По мнению прокуратуры страны, мужчины в течение пяти лет передавали Главному управлению Генштаба ВС России секретную информацию.

Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии, отмечает «Интерфакс» в среду, 5 сентября.

Оба арестованных получили эстонское гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Волин сейчас на пенсии, ранее был сотрудником службы исполнения наказаний Эстонии, а в советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.

В середине августа украинские военные поймали «шпиона из России», который якобы проводил съемку позиций ВСУ в Донецкой области. Сам мужчина рассказал, что путешествовал по стране.