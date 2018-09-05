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В Эстонии арестовали двух «российских шпионов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал двух человек по подозрению в государственной измене в пользу России.

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Подозреваемые — офицер главного штаба Сил обороны майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин.

По мнению прокуратуры страны, мужчины в течение пяти лет передавали Главному управлению Генштаба ВС России секретную информацию. 

Метсавас работал в Силах обороны с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии, отмечает «Интерфакс» в среду, 5 сентября.

Оба арестованных получили эстонское гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Волин сейчас на пенсии, ранее был сотрудником службы исполнения наказаний Эстонии, а в советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.

В середине августа украинские военные поймали «шпиона из России», который якобы проводил съемку позиций ВСУ в Донецкой области. Сам мужчина рассказал, что путешествовал по стране.

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