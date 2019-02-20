В посольстве РФ затруднились назвать Скрипалей живыми

Посольство России в Великобритании не может однозначно заявить, что пострадавшие при отравлении в 2018 году в Солсбери экс-офицер ГРУ, британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

«Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факт нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей», — отметили дипломаты.

В посольстве также заявили, что дополнительные волнения вызывают утечки в СМИ относительно ухудшения состояния Сергея Скрипаля, которого никто не видел с момента происшествия в марте 2018 года. Юлия Скрипаль последний раз появлялась на экранах в мае 2018 года, что как минимум указывает на то, что пострадавшие россияне находятся в условиях изоляции.

19 февраля стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими.

18 февраля племянница Скрипаля Виктория заявила, что ее дяди «давно нет в живых». При этом она отметила, что следить за состоянием его здоровья может только по сообщениям в СМИ.

17 февраля газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке сообщила, что сейчас 67-летний Скрипаль находится дома под постоянным наблюдением врачей. По информации издания, медики опасаются, что он вряд ли когда-нибудь полностью излечится от якобы последствий отравления.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике, а видеообращение его дочери вызвало у общественности немало вопросов.

В покушении на отца и дочь британские власти обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. 5 сентября прокуратура Соединенного Королевства выдала ордер на арест россиян, которых обвинили по четырем статьям, в том числе «Покушение на убийство». Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери в рамках туристической поездки и не были знакомы со Скрипалями.

Позже проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По их данным, Боширов — это на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ, который в 2014 году получил звание Героя России. В октябре представитель Bellingcat также рассказал, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин. Однако официальных подтверждений этой информации представлено не было. Москва не раз опровергала данные.