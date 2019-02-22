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Захарова заподозрила «заговор США и восточноевропейской страны» против Венесуэлы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты планируют закупку вооружения в одной из стран Восточной Европы, чтобы поставлять его венесуэльской оппозиции. Такое заявление она сделала на брифинге в пятницу, 22 февраля.

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«Есть данные о том, что компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы», — сообщила дипломат.

По ее словам, доставка груза в латиноамериканскую страну может начаться в марте через территорию соседнего государства. Осуществлять ее будут несколькими партиями. Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, автоматических и подствольных гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексах (ЗРК), боеприпасах к артиллерийскому и стрелковому вооружению, передает «Интерфакс».

Захарова указала, что в этом деле прослеживается украинский след.

«В частности, как мы понимаем, будет задействовано (украинское. — Ред.) государственное предприятие «Антонов», — уточнила она.

23 января лидер оппозиции, председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо в ходе разгоревшихся в стране антиправительственных манифестаций объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, ссылаясь на положения конституции республики. Его поддержали США, Канада, Германия, Бразилия и ряд других стран.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал это госпереворотом и обвинил в нем США. Мадуро признают легитимным Россия, Мексика, Куба, Китай и другие страны. Москва заявляет, что Запад потворствует попытке государственного переворота в Венесуэле и нарушает международное право.

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