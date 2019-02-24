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Перед саммитом США и КНДР в Ханое будут готовить бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням»

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Фото: Global Look Press/Ministry of Communications/ZUMAPRESS
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Британские повара вьетнамского кафе Durty Bird в Ханое начнут готовить два новых бургера, приуроченных к близящемуся саммиту США и КНДР, во время которого пройдет встреча лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Новые блюда под названием Durty Donald и Kim Jong Yum («Ким Чен Ням») появятся в заведении с понедельника, 25 февраля. Слово Durty произносится так же, как и английское dirty (грязный), а также является отсылкой к названию вьетнамского кафе.

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«Для Durty Donald мы подумали об американцах, о чем-то гипертрофированном, как сам Дональд», — заявил порталу VnExpress шеф-повар из Ирландии Колин Келли. Авторы рецепта положат в блюдо двойную порцию говядины, двойную порцию сыра и бекона.

Помимо этого в связи с напряженностью российско-американских отношений повара добавят в бургер русский соус. «Сверху мы кладем немного тонких куриных нитей, чтобы это выглядело как его волосы, которые являются одной из наиболее уникальных деталей (его внешности. — Ред.). Все знают волосы Дональда», — приводит слова Келли «РИА Новости».

Бургер «Ким Чен Ням» воплощает более экстравагантный стиль и дух северокорейского лидера. «Там есть кимчхи, паста кочхуджан, копченая свиная грудинка», — рассказал второй шеф ресторана из Шотландии Ричи Брэдли.

Отмечается, что бургер имени Трампа дороже новинки в честь лидера КНДР. Durty Donald будет стоить $8,62, Kim Jong Yum — $6,47.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. Первый саммит лидеров прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

24 февраля Дональд Трамп заявил, что он ожидает продолжения прогресса, достигнутого, по его мнению, на саммите в Сингапуре. 

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