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Трамп ожидает прогресса на предстоящем саммите с лидером КНДР

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает прогресса на предстоящем саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и возможной денуклеаризации КНДР.

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«Завтра рано утром я поеду в Ханой, Вьетнам, на саммит с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, где мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?» — написал Трамп в Twitter в воскресенье, 24 февраля.

Он также добавил, что в предстоящей встрече с Ким Чен Ыном важную роль сыграла поддержка председателя КНР Си Цзиньпина, которой также выступал против соседства со страной, обладающей ядерным арсеналом.

«Председатель Ким понимает, возможно, лучше, чем кто-либо другой, что без ядерного оружия его страна может быстро стать одной из самых великих экономических держав в мире. Из-за ее местоположения, населения и его самого у страны есть больше потенциала для быстрого роста, чем у любой другой нации!» — добавил Трамп.

Накануне стало известно, что  Ким Чен Ын выехал с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с Трампом.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут вторую встречу в Ханое 27–28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года.

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