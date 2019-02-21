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США надеются прийти к общему с КНДР пониманию денуклеаризации

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Фото: REUTERS/Kham
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Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию о процессе денуклеаризации Корейского полуострова на предстоящем в Ханое саммите.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телекомпании NBC. Глава американской дипломатии признался, что с оптимизмом ожидает прогресса в ходе переговоров по полному ядерному разоружению Северной Кореи. Помпео добавил, что именно это должен «получить американский народ

Операция Ын
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«Чтобы обезопасить американский народ, мы должны уменьшить угрозу со стороны Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. А затем, в свою очередь, мы можем работать на мир и безопасность на полуострове и светлое будущее для северокорейского народа», — заявил госсекретарь США в четверг, 21 февраля.

Целью США является именно полное ядерное разоружение КНДР, подчеркнул Помпео, но это длительный и непростой процесс.

«Американцы должны знать, что мы ввели в отношении Северной Кореи самые жесткие экономические санкции, и мы не ослабим давление до тех пор, пока не будем уверены в том, что мы существенно снизили угрозу», — пояснил дипломат, не став вдаваться в подробности готовящегося саммита

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Первый саммит лидеров прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

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