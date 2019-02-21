США надеются прийти к общему с КНДР пониманию денуклеаризации

Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию о процессе денуклеаризации Корейского полуострова на предстоящем в Ханое саммите.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телекомпании NBC. Глава американской дипломатии признался, что с оптимизмом ожидает прогресса в ходе переговоров по полному ядерному разоружению Северной Кореи. Помпео добавил, что именно это должен «получить американский народ

«Чтобы обезопасить американский народ, мы должны уменьшить угрозу со стороны Северной Кореи, обладающей ядерным оружием. А затем, в свою очередь, мы можем работать на мир и безопасность на полуострове и светлое будущее для северокорейского народа», — заявил госсекретарь США в четверг, 21 февраля.

Целью США является именно полное ядерное разоружение КНДР, подчеркнул Помпео, но это длительный и непростой процесс.

«Американцы должны знать, что мы ввели в отношении Северной Кореи самые жесткие экономические санкции, и мы не ослабим давление до тех пор, пока не будем уверены в том, что мы существенно снизили угрозу», — пояснил дипломат, не став вдаваться в подробности готовящегося саммита

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Первый саммит лидеров прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.