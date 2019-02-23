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Президент Вьетнама пригласил лидера КНДР посетить страну с официальным визитом

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Фото: REUTERS/Kham
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Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Вьетнама.

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Приезд Ким Чен Ына ожидается в ближайшие дни.

В Ханое, столице Вьетнама, 27-28 февраля состоится вторая встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова в ходе переговоров.

Первый саммит лидеров прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ. Они договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.

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