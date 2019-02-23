Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выехал в субботу, 23 февраля, с железнодорожного вокзала Пхеньяна во вьетнамскую столицу Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Около 17:00 по местному времени (11:00 мск) Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде. Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай», — сказал собеседник агентства.

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг ранее пригласил Ким Чен Ына посетить страну с официальным визитом. Вторая встреча лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом пройдет в Ханое 27–28 февраля.

Ранее 23 февраля сообщалось, что более 200 представителей Секретной службы США будут сопровождать Трампа во время визита во Вьетнам для встречи с Ким Чен Ыном.

По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, в ходе переговоров Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Первый саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре летом прошлого года. По итогам переговоров лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова. Конкретные действия и сроки будут обсуждаться на предстоящем саммите.