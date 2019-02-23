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Жюри антипремии «Золотая малина» назвало Трампа худшим актером кино

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Президент США Дональд Трамп удостоился двух антипремий «Золотая малина» (Razzie Award). Статуэтки в форме ягоды традиционно вручают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе.
 

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Как сообщает Reuters, таким образом жюри отметило участие американского лидера в консервативных документальных фильмах «Смерть нации» режиссера Динеша Д'Соузы и «Фаренгейт 11/9» Майкла Мура. За эти работы Трамп удостоился звания «худший актер» и, согласно заявлению организаторов, вместе со своей «бессменной мелочностью» выиграл в номинации «худший актерский дуэт».

Антипремию как худшая актриса второго плана также получила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Ее жюри отметило за фильм «Фаренгейт 11/9». В этой номинации с ней соперничала супруга американского лидера Меланья Трамп.

Ранее в феврале пользователи соцсетей уличили Трампа в непонимании работы технологий после того, как он призвал американские компании быстрее проводить внедрение технологий 5G и 6G.

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