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Дочь Обамы раскритиковала Трампа на секретной странице в Facebook

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Критические заметки в адрес президента США Дональда Трампа обнаружились в секретном аккаунте Facebook дочери бывшего главы Белого дома Барака Обамы, Малии. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщило издание Daily Mail.

На одной из фотографий на странице, которую Малия ведет под вымышленным именем, изображены четыре розовых стикера, прилепленных к кухонной полке.

«Дональд Трамп — президент. Это ненормально. Дональд Трамп — зло. Не будь самодовольным», — гласят надписи на стикерах.

7 февраля стало известно, что рейтинг одобрения деятельности Трампа упал до 40%, что является рекордно низким показателем.

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