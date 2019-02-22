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У Трампа нашли «пробел в знаниях»

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Пользователи социальной сети обвинили президента Дональда Трампа в непонимании работы технологий после того, как он призвал американские компании быстрее проводить внедрение технологий 5G и 6G. Об этом сообщила газета The Independent в четверг, 21 февраля.

«Я хочу, чтобы технологии 5G и даже 6G в Соединенных Штатах были как можно скорее. Это намного мощнее, быстрее и умнее, чем текущий стандарт. Американские компании должны активизировать свои усилия или остаться позади», — цитирует Трампа издание.

Пользователи отмечают, что 6G может появиться только через несколько лет.

Отмечается, что призыв Трампа прозвучал на фоне заявления министра транспорта Финляндии Анне Бернер, которая анонсировала, что Хельсинки планируют стать первооткрывателем как в использовании, так и в разработке сети 5G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи и сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также более короткое время задержки, скорость интернета 1–2 Гбит/с и меньший расход энергии батарей.

3 декабря стало известно, что южнокорейский производитель электроники Samsung совместно с американским оператором сотовой связи Verzion планируют презентовать 5G-смартфон в первой половине 2019 года.

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