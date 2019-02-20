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Южная Корея первая в мире начнет использовать сеть 5G в коммерческих целях

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Фото: REUTERS
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Использовать сеть 5G в коммерческих целях первая начнет Южная Корея. Об этом заявил в среду, 20 февраля, Yonhap News вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов страны Хон Нам Ги.

Мобильные операторы SK Telecom, KТ, а также LG Uplus инвестируют во внедрение новой технологии по всей стране $2,6 млрд.

Технология 5G была массово протестирована во время Олимпиады в Пхенчхане, скорость передачи данных тогда превысила 4G в 40-50 раз.

7 февраля стало известно, что приложения для смартфонов компании Apple следят за происходящим на экране и сохраняют данные без разрешения пользователя. Это значит, что приложения записывают персональную информацию, например паспортные данные и пароли от банковских карт. В случае недостаточного шифрования или утечки, информация станет доступна мошенникам.

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