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Южная Корея повысит расходы на содержание войск США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ryu Seung-Il
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В Южной Корее подписали соглашение по увеличению ежегодных расходов на содержание американских военных на юге Корейского полуострова. Документ ожидает ратификации парламента страны. Об этом сообщило агентство Yonhap 10 февраля.

В текущем году содержание более 28 тыс. военнослужащих США обойдется Сеулу на 8,2% дороже, чем в 2018-м, то есть в 1,03 трлн вон ($890 млн) вместо ранее выплаченных 960 млрд вон ($860 млн). 

Срок предыдущего соглашения о содержании войск США был подписан в 2014 году и истек в конце 2018-го. Новый контракт подписан на год по настоянию американской стороны, сообщил источник Yonhap.

Сделка стала итогом споров Сеула и Вашингтона, которые безуспешно пытались разрешить в ходе десяти встреч в прошлом году.

Так, США требуют от Южной Кореи оплаты расходов по переброске военнослужащих с американских баз на полуострове для проведения совместных военных учений под угрозой их срыва, пишут «РИА Новости».

При этом в начале февраля президент США Дональд Трамп утверждал, что не планирует выводить из Южной Кореи американские войска, содержание которых очень дорого обходится Вашингтону.

В июне 2017 года военнослужащие армии США переехали из Сеула на военный объект Кэмп Хампфрис. Площадь базы составила 1,5 тыс. га, она стала крупнейшим военным объектом США за рубежом. Ее строительство обошлось американским налогоплательщикам в $11 млрд.

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