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Samsung представит 5G-смартфон в первой половине 2019 года

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Южнокорейский производитель электроники Samsung совместно с американским оператором сотовой связи Verzion планируют презентовать 5G-смартфон в первой половине 2019 года. Об этом пишет The Verge.

Издание отмечает, что смартфон с поддержкой сети 5G является одним из самых «громких дебютов США для нового стандарта мобильных сетей». Уточняется, что обе компании будут присутствовать на саммите Qualcomm Snapdragon на Гавайях на этой неделе, где запланирован релиз смартфона с использованием модема Qualcomm X50 с поддержкой сети пятого поколения, пишет RNS.

Помимо этого, Samsung ведет разработку собственного модема с поддержкой 5G под названием Exynos 5100, который, предположительно, внедрят в смартфон Samsung Galaxy S10.

21 ноября сообщалось, что южнокорейская компания представит смартфон с шестью камерами.

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